Таксисты планируют 10 апреля всероссийский бойкот сервисов онлайн-заказов

Таксисты планируют 10 апреля провести всероссийский бойкот службы заказов «Яндекс.Такси». Об этом сообщают на форумах и в соцсетях таксисты из ряда регионов, в том числе Москвы, Рязани и Сочи.

Акцию против агрегаторов поддержал и профсоюз работников общественного транспорта.

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«Эта акция — бойкот всех агрегаторов и попытка в очередной раз привлечь внимание государства и бизнеса к проблеме», — заявили готовые приехать на акцию таксисты «Газете.Ru».

В день акции ее участники не будут принимать заказы, поступающие от сервисов. В целом среди причин бойкота участники указывают недовольство тарифной политикой, а также бездействие властей в вопросе контроля в сфере перевозок.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что столичные таксисты, узнав об очередном росте комиссии за пользование сервисом, грозят отказом от работы с «Яндекс.Такси».