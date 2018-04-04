Прокативший инспектора ГИБДД по Москве на двери водитель был сильно пьян

Прокативший инспектора ГИБДД по Москве на двери своего автомобиля водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник в Следственном комитете по Москве. В среду 4 апреля 29-летний автомобилист ехал за рулем своего Nissan Almera по улице Земляной вал, когда около 9 часов утра его остановил для проверки документов сотрудник ГИБДД.

На кадрах, попавших в объектив камер фото-видеофиксации видно, как инспектор подходит к машине, заглядывает в салон через окно и, облокотившись на водительскую дверь, начинает общаться с автомобилистом. Всего несколько секунд спустя водитель нажимает на газ и, стремительно набирая скорость, пытается уехать.

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Однако инспектор крепко вцепился за дверь иномарки и, несмотря на то, что иномарка ехала гораздо быстрее потока, сумел продержаться более километра. Все это время водитель пытался сбросить инспектора и постоянно бил его кулаком по лицу. На кадрах видно, что автомобиль едет гораздо быстрее разрешенных в городе 60 км/час.

В конце концов инспектор упал прямо на проезжую часть – к счастью, в этот момент на дороге не было много автомобилей, и он не попал под колеса попутного транспорта. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе СК по Москве, инспектор быстро связался по рации с сослуживцами. Ему на подмогу быстро подъехал наряд ДПС – все вместе они продолжили погоню и смогли задержать водителя иномарки. Мужчина оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), что грозит ему лишением свободы на срок до 10 лет.