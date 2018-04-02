На участке Крымского моста протестировали освещение автодороги

Строители выполнили тестовое включение наружного освещения на одном из участков автодороги моста через Керченский пролив, передает «Крыминформ».

«Тестовое включение проведено на четырех пролетах Крымского моста, на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги)», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что работы начались с наступлением темного времени суток и продолжались около трех часов. За это время с помощью специальных приборов были выполнены замеры степени освещенности дорожного полотна.

«Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну — вне зависимости от удаленности от мачт освещения — достигнут показатель выше расчетного», — сказал Александр Русаков, ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Ранее на Крымском мосту начали устанавливать шумозащитные экраны.