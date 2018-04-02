Медведев распределил 6 млрд рублей на дороги в регионах

Правительство распределило дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6,1 млрд руб. 30 регионам на развитие дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

«В связи с увеличением бюджетных ассигнований федерального дорожного фонда в 2018 году... подписанным распоряжением утверждено распределение дополнительных межбюджетных трансфертов в общем объеме 6,1 млрд рублей 30 субъектам Федерации на развитие безопасных и качественных автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в пояснительной записке.

Средства выделены на реализацию крупных дорожных проектов, приведение дорог в нормативное состояние, а также на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.