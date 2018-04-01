Украинские радикалы подожгли польский автобус во Львове

Депутат городского совета Львова Игорь Зинкевич заявил, что радикально настроенные украинцы подожгли польский автобус. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Депутат сообщил, что поджог произошел в ночь на 1 апреля недалеко от Стрыйского автовокзала. Сначала польский автобус обклеили красно-черными листовками, а потом подожгли. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, огонь потушили пожарные.

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«Такие действия неизвестных лишь ухудшают польско-украинские отношению, по моему мнению», — подчеркнул Зинкевич.

Ранее сообщалось, что у посольства Украины в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича.