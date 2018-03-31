В Польше перевернулся автобус с российскими туристами

Неподалеку от польского города Свебодзице перевернулся автобус с российскими туристами, сообщает портал Wprost.

Автобус, перевозивший туристов, столкнулся с легковым автомобилем и упал в канаву. По словам очевидцев, виновником ДТП был водитель автобуса.

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В результате происшествия пострадали 11 человек, двое из них были госпитализированы. Уточняется, что одного пострадавшего увезли в больницу на вертолете.

Ранее сообщалось, что в Таиланде из-за уличных гонок автобус с российскими туристами врезался в дерево.