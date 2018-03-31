Пожизненно лишенную водительских прав Багдасарян задержали за рулем в Москве

Московскую стритрейсершу Мару Багдасарян, которая участвовала в гонках на Gelandewagen, задержали за рулем Mercedes на Ленинградском проспекте в Москве, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, 24-летнюю Багдасарян остановили сотрудники ГИБДД около трех часов ночи на Ленинградском проспекте. На просьбу показать документы стритрейсерша ответила отказом.

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Автомобиль Mercedes, за рулем которого задержали девушку, изъят. На Багдасарян составлен административный материал по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

В 2017 году Песков назвал стритрейсершу «одиозной участницей дорожного движения в прошлом».