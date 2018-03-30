В Ставропольском крае опрокинулся автобус с 18 пассажирами

В Ставропольском крае в результате ДТП, в котором опрокинулся автобус с 18 пассажирами, пострадали четыре человека и погиб один. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по краю.

«По предварительной версии, проходящий по территории Минераловодского района водитель рейсового автобуса Setra, двигаясь по маршруту Махачкала — Кисловодск, уснул при управлении, в результате чего допустил выезд за пределы проезжей части в левый кювет с последующим опрокидыванием автобуса», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, на месте происшествия погибла находившаяся в салоне 38-летняя жительница Дагестана, еще четыре пассажира получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, сообщается, что водитель за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что накануне в Кемеровской области загорелся автобус с детьми.