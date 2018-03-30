Экс-гаишники из Краснодара заявили, что их заставляли покупать «мигалки» за свой счет

Уволенные из рядов ГИБДД по отрицательным мотивам инспекторы из Краснодара в интервью «Газете.Ru» пожаловались главе Госавтоинспекции России Михаилу Черникову на то, что руководство требовало с них плату за право ездить на исправных патрульных автомобилях. По их словам, возможность ездить на новой Lada Priora стоит около 50 тыс. руб. Кроме того, инспекторам, по их словам, приходилось тратить собственные средства на оборудование и обслуживание служебных автомобилей – например, покупать «мигалки», оклеивать их специальной символикой.

«Когда к нам на баланс поступил новый автомобиль, пришлось самим покупать к нему все оборудование, мигалку, оклеивать за свои деньги. Где на это брать средства – дают прямо понять – зарабатывай на водителях, но я этим заниматься не хочу. А за переработки никогда не было никаких доплат – мог по 15 часов в сутки работать всю неделю», — рассказал «Газете.Ru» уволенный инспектор Сергей Симовоньян.

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За переработки, по словам Симовоньяна, не полагалось никаких доплат.

«При этом каждый день приходилось выполнять не только свою «палочную» норму по протоколам, но и приносить сверх того, чтобы это шло в зачет приближенным к руководству инспекторам, — заявил Симовоньян. Когда начал жаловаться, на меня в ответ стали писать дисциплинарные взыскания по совершенно формальным причинам. После третьего раза уволили. И только после моих обращений в вышестоящие инстанции мне решили заплатить за переработки в 2016 и в 2017 годах. Зато начали сыпаться анонимные письма на отца, у которого есть кафе».

Другой экс-инспектор, Александр Марухно рассказал «Газете.Ru», что после отказа платить за возможность ездить на хорошем служебном автомобиле его вовсе лишили патрульной машины и приставили работать на одном единственном перекрестке – там он в звании капитана с зарплатой 35 тыс. руб. на руки простоял около трех лет.

«Если что-то происходило на моей территории, приходилось бегать пешком, — утверждает экс-инспектор. – Из службы сделали уже настоящую коммерцию. Если у тебя тесть генерал, у тебя все в порядке. А если нет – будь добр, плати за то, чтобы работать».

Экс-инспекторы подали соответствующие жалобы (документы имеются в распоряжении «Газеты.Ru») главе Госавтоинспекции России Михаилу Черникову, а также в Следственный комитет и Генпрокуратуру России.

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