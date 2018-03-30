В Мексике три человека погибли и 19 пострадали в результате ДТП

В мексиканском городе Валье-дель-Браво в результате ДТП погибли три человека и 19 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство безопасности штата Мехико.

По данным ведомства, аварию спровоцировал автобус, двигавшийся в сторону столицы страны с превышением скорости. У автобуса отказали тормоза, и он протаранил другие автомобили, пока не ударился в стену здания.

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Как отмечается, два пассажира легковых автомобилей погибли на месте аварии, еще один пассажир позднее скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что в Мексике в результате столкновения автобуса, двух легковых машин и грузовика погибли не менее восьми человек.