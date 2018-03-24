Поклонская назвала Ислямова жующим высоковольтные провода экстремистом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила на угрозы лидера «Меджлиса крымско-татарского народа» Ленура Ислямова, пообещавшего заблокировать Крымский мост, передает ФАН.

«Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист. Кстати, здесь ждут его уголовные дела, которые инициированы еще мной за преступления против крымчан. Но ведь пылить по всем углам — это все, на что способен обвиняемый Ислямов», — заявила Поклонская.

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Ленур Ислямов заявил, что он намерен «сделать все», чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. Он также предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.