В России создали альтернативное автомобильное топливо

Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное автомобильное топливо, сообщает газета «Известия».

Смесь этилового спирта и продуктов нефтепереработки можно использовать в обычных автомашинах. При этом их двигатель работает в более экологичном режиме.

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По словам одного из авторов разработки, заведующего отделом автомобильных и авиационных бензинов Михаила Ершова, у такой смеси низкое содержание смол и серы.

По мнению экспертов, новое топливо окажется экономически выгодным только если в России не будут взимать акциз за содержащийся в нем этанол.