Неизвестные на Hummer обстреляли инспекторов ГИБДД в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 20 марте неизвестные на внедорожнике Hummer обстреляли из автомата сотрудников ГИБДД и попытались скрыться. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

Все случилось около 2 часов ночи на Коломяжском проспекте на съезде с моста с Черной речки, утверждают очевидцы По предварительным данным инспекторы ГИБДД не пострадали: после обстрела они сели в патрульные автомобили и бросились в погоню.

Реклама

Примерно через полчаса они вернулись на место происшествия и стали собирать гильзы, делятся участники сообщества.

Ранее сообщалось, что в Киеве лихач протаранил департамент полиции, скрываясь от патрульных.

Утром в редакцию «Газеты.Ru» поступил официальный комментарий от городского полицейского главка.

«В ГУ МВД России сообщили, что сегодня, 20 марта 2018 года, в два часа ночи сотрудники полиции Приморского района Санкт-Петербурга в ходе проведения профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили автомобиль марки Hummer. В ходе проверки документов 56-летний водитель произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, по предварительным данным, из травматического пистолета, после чего сотрудники полиции произвели несколько выстрелов в сторону автомобиля. Нарушитель скрылся. Позже автомобиль без водителя был обнаружен у дома на улице Горной. В результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию», - говорится в сообщении ведомства.