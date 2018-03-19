Эксперт: вряд ли водители начнут надевать светоотражающие жилеты без угрозы штрафа

С 18 марта российские водители обязаны надевать светоотражающую одежду в темное время суток, оказавшись за городом на трассе. Пока за отсутствие в багажнике специальной одежды инспекторы ГИБДД штрафовать не будут. Однако эксперты сомневаются, что без такой санкции водители задумаются о покупке и ношении светоотражающей одежды в экстремальных ситуациях.

Руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин заявил «Газете.Ru», что такие жилеты – из разряда знака «Шипы», обязательной аптечки в багажнике, прохождения техосмотра. По его словам, если человек не понимает такой необходимости, до него это надо донести, «а если простые убеждения не работают, придут штрафы».

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«Штрафа за отсутствие жилетов пока нет, — говорит Скрябин. – Пока нас просто попросили обезопасить себя любимых, добровольно. У меня самого в машине лежит четыре жилета — по количеству пассажиров. Потому что это безопасно. И цена от 100 до 300 рублей за эту одежду меня не обременяет. Но я не думаю, что в дальнейшем получится обойтись без штрафов. Есть хороший пример – ремни безопасности. Когда-то в России штраф за не пристегнутый ремень был 50 руб., и все спокойно ездили без него. А потом ввели огромный штраф, и все немедленно пристегнулись».

Ранее сообщалось, что с 18 марта все водители в России, которые вне населенных пунктов по какой-то причине выйдут из автомобиля во время остановки, обязаны надевать светоотражающий жилеты, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России.