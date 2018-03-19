Представитель автошкол прокомментировал обязанность надевать светоотражающие жилеты

Представители российских автошкол уверены, что обязательство для водителей надевать светоотражающую одежду в темное время суток позволит избежать огромного количества так называемых «повторных» ДТП. Как заявил «Газате.Ru» президент Гильдии союза автошкол Сергей Лобарев, такая практика — обязательно иметь при себе светоотражающую одежду— давно существует за рубежом.

«Отрадно, что в ГИБДД делают ее наличие обязательным для автомобилистов, — сказал Лобарев. – Пока нет никакой ответственности, нет штрафов, значит, водителей пока будут только предупреждать, информировать о том, что у них должна быть спецодежда и дело это пока добровольное. Но светоотражающая одежда в темное время суток, когда водитель находится за городом, не помешает. Нам известно много случаев, когда водитель в случае ДТП начинает буквально метаться по трассе. Особенно если ДТП серьезное или пострадал сам водитель. Треть ДТП в таких случаях происходит повторно через несколько секунд».

Ранее сообщалось, что с 18 марта все водители в России, которые вне населенных пунктов по какой-то причине выйдут из автомобиля во время остановки, обязаны надевать светоотражающий жилеты, специальную куртку или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Соответствующее дополнение в ПДД было внесено постановлением правительства России.