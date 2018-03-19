В Эквадоре при столкновении двух автобусов погибли 11 человек

В Эквадоре в результате ДТП с участием двух автобусов погибли по меньшей мере 11 человек, еще 54 пострадали. Об этом пишет El Universo.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Гуаяс. Из-за него в течение нескольких часов не было движения по шоссе Хухан — Трес-Постес.

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«Официальные данные: 54 раненых и 11 погибших, включая ребенка. Мы едем в больницу Милагро, где находятся жертвы. Ужасное дорожно-транспортное происшествие», — заявил губернатор провинции Хосе Франсиско Чевальос.

Отмечается, что причиной ДТП предположительно стал пьяный мотоциклист, от столкновения с которым попытался уклониться водитель одного из автобусов.

Ранее в Таиланде автобус с туристами из России попал в ДТП.