На Украине водитель попытался сбить пограничников

В Волынской области водитель внедорожника попытался сбить пограничников, сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые преследовали его около двух километров, свернул на частное подворье.

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После этого водитель попытался скрыться, но был задержан, автомобиль изъяли.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали «сталкера» из Азербайджана.