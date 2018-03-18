Водителей в России обязали носить светоотражающие жилеты

В России 18 марта вступило в силу правило, согласно которому водители обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был ранее внесен постановлением правительства России.

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Новое правило также касается дневного времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».