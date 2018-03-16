Под Владимиром во время гастролей в ДТП разбилась рок-группа «Пикник»

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Во Владимирской области известная рок-группа «Пикник» попала в серьезную аварию, музыканты коллектива госпитализированы. Об этом сообщает «Зебра-ТВ».

Инцидент произошел днем в районе Гусь-Хрустального на 50-м километре дороги Владимир-Тума. Микроавтобус Volkswagen с музыкантами столкнулся с кроссовером Honda, в результате чего минивэн вылетел в кювет. Музыканты с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

В пятницу вечером «Пикник» должен был выступить в Рязани. Туда группа ехала из Владимира.