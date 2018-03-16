В России намерены сделать обязательными светоотражающие элементы на верхней одежде

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков готовит письмо в правительство с предложением обязать промышленные предприятия размещать светоотражающие элементы на производимой ими детской, школьной и спортивной одежде, передает «Парламентская газета». Необходимые стандарты могут установить для каждой группы товаров.

«Необходимо разработать обязательные, а не рекомендательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая… профильные предприятия должны строго соблюдать эти нацстандарты», — пояснил газете автор инициативы.

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Лысаков отметил, что требования будут касаться как отечественных, так и зарубежных поставщиков.

По его словам, вопрос касается безопасности россиян.

В декабре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, дополняющее правила дорожного движения новым пунктом, в соответствии с которым водитель при ряде условий обязан надевать светоотражающую одежду.