Водитель «КамАЗа» провалился под лед на Братском водохранилище и утонул
«КамАЗ» с водителем ушел под лед на Братском водохранилище в Иркутской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пересек несанкционированный съезд, на котором были установлены заграждения и запрещающие знаки. После этого он выехал на лед водохранилища.
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«Глубина в данном месте – более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, управлявший автомобилем, погиб», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что толщина льда в этом района составляла около метра, чего недостаточно для проезда большегрузов.