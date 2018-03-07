Водитель «КамАЗа» провалился под лед на Братском водохранилище и утонул

«КамАЗ» с водителем ушел под лед на Братском водохранилище в Иркутской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля пересек несанкционированный съезд, на котором были установлены заграждения и запрещающие знаки. После этого он выехал на лед водохранилища.

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«Глубина в данном месте – более 40 метров. Предположительно, водитель, житель поселка Харанжино, управлявший автомобилем, погиб», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что толщина льда в этом района составляла около метра, чего недостаточно для проезда большегрузов.