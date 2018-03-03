Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести налог на автомобили из Европы, если власти европейских стран будут ухудшать условия работы американских компаний на рынке ЕС. Об этом он написал в твиттере.
«Если Евросоюз хочет дальше повышать и без того высокие тарифы для американских компаний, которые там работают, мы просто введем налог на их автомобили», — написал он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно.