В Петербурге неизвестные в масках обстреляли автомобиль с женщиной за рулем

В Санкт-Петербурге неизвестные совершили нападение на женщину за рулем. Об этом сообщает региональное управление МВД.

«28 февраля 2018 года около 12.10 в полицию по телефону «02» позвонила женщина с сообщением о том, что на Парашютной улице в посёлке Парголово за её машиной марки «Ауди» гнались неизвестные. Когда женщина остановилась на светофоре, к ней выбежали двое мужчин в масках: один из них проколол колесо, а другой стал стрелять по стёклам. Испугавшись, потерпевшая уехала с места происшествия, чтобы дождаться сотрудников полиции в безопасном месте», - говорится в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.