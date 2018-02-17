Под Пензой в ДТП с автобусом пострадали четыре человека и погиб один

В Бессоновском районе Пензенской области произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погиб один человек и пострадали четверо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах области.

«На 647-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» возле населенного пункта Чемодановка произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Пенза-Позелки», — сказал источник.

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По предварительным данным, из 13 человек, находившихся в автобусе, пострадали четверо. Они уже доставлены в больницу. Водитель транспортного средства погиб.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Киевской области, в котором автомобиль «Нива» врезался в перевозивший школьников автобус, погибли два человека и пострадали девять.