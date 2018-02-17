Спасший людей из автобуса в Санкт-Петербурге водитель остается в тяжелом состоянии

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Шофер частного пассажирского автобуса MAN, который вывел из салона всех пассажиров до столкновения со скоростным поездом «Ласточка», остается в тяжелом состоянии. Об этом «Газете.Ru» сообщил оперативный дежурный ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в 11.18 в субботу, 17 февраля, частный пассажирский автобус MAN, в котором ехало 15 пассажиров выехал на железнодорожный переезд. Там в него въехал поезд «Ласточка». Водитель успел вывести всех пассажиров из салона, но серьезно пострадал сам: в него попал фрагмент отлетевшего после удара автобуса.

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После чего очевидцы рассказали, что долгое время шофер просто лежал на снегу и пожаловались, что «скорая» ехала слишком долго.

Так, пассажир «Ласточки» Сергей Суслов рассказали «Газете.Ru», что слышал, как у лежачего на снегу водителя сидела его дочь, скорее всего ребенок.

«Я ехал во втором составе, одна дверь была открыта, и охранник разрешил мне спрыгнуть, — рассказал Суслов «Газете.Ru». – Я видел и слышал, как дочь плакала и сказала: «Потерпи, папа, «скорая» скоро приедет». Все были в шоке, и я до сих пор тоже не могу отойти. Неподалеку находится поселок Рощино, до него ехать пять минут, а пожарных и скорой помощи не было около 25 минут. Автобус поначалу дымился. Все испугались, что загорится и взорвется, но обошлось».

Ранее на трассе в Ленобласти автобус с 21 ребенком съехал в кювет.