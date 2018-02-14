ГИБДД России назвала точное число погибших в ДТП в 2017 году

В 2017 году на российских дорогах погибли 19 088 человек, что на 6% меньше, чем в 2016-м. Такие данные приводит ГИБДД России.

В ведомстве отметили, что количество ДТП с погибшими и ранеными в 2017 году снизилось на 2,5% (169432), число раненых сократилось на 2,6% (215374).

Реклама

«Тенденция последовательного снижения основных показателей аварийности наблюдается с 2012 года, несмотря на ежегодный прирост автопарка, который в 2017 году составил 2,5 млн единиц (+4,6%). В настоящее время в подразделениях Госавтоинспекции на государственном учете находится 56,5 млн автомототранспортных средств», — отметили в ведомстве.

В декабре ГИБДД обнародовала статистику смертности на дорогах.