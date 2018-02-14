СМИ сообщили о гибели в ДТП охранявших кортеж президента ДРК военных

В результате ДТП с участием президентского кортежа погибли пятеро военных, сопровождавших президента Демократической республики Конго Жозефа Кабилу, сообщает радио Okapi со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на национальной автомагистрали №1 накануне, когда Кабила возвращался в столицу Киншасу.

Один из джипов охраны потерял управление и несколько раз перевернулся. По словам очевидцев, основной причиной стало превышение скорости.