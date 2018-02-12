Губернатору Ленинградской области пришлось лично толкать застрявшую в яме машину «Газпрома»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с вице-губернатором по ЖКХ и ТЭК Олегом Ковалем вытолкнули из ямы в Луге застрявший автомобиль «Газпрома». Соответствующая видеозапись появилась в паблике «Моя Луга [Новости]» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что губернатор Ленобласти, упираясь в заднюю дверь фургона с усилием выталкивает машину из ямы. Губернатору активно помогает Коваль, который после удачного освобождения автомобиля из снежного плена, победно вскидывает руки и кричит: «Охоооо!».

Ни один из многочисленных представителей СМИ и других очевидцев, снимавших происходящее на видео, на помощь чиновникам не пришел.