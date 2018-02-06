Продажи новых машин в России в январе выросли на 31%

Продажи новых легковых машин в России составили 102 464 единицы, что на 31,3% выше, чем в январе прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Лидером среди марок стала Lada, чьи продажи выросли за год на 29%, достигнув отметки в 21 тысячу машин. На втором месте расположилась KIA, чьи продажи выросли на 49%, составив 15,3 машин. На третьем месте с заметным отставанием еще один корейский бренд Hyundai, чьи продажи в январе составили 8,76 тысяч машин (+31%).

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Ощутимый рост продаж в первом месяце 2018 года продемонстрировали практически все марки, присутствующие на российском рынке.

«Мощный старт российского автомобильного рынка в 2018 году. 31% рост, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен в том смысле, что является наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года. Можно ожидать позитивной динамики продаж в короткой перспективе, хотя, вероятно, с меньшим размахом. Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы», - прокомментировал итоги месяца глава Комитета автопроизводителей АЕБ.