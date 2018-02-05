Во Франции водителям запретили пользоваться телефоном в стоящей машине

Власти Франции запретили водителям использовать мобильный телефон в стоящей машине, сообщает The Local.

Запрет распространяется также на ситуации, когда машина стоит на обочине или включены аварийные огни.

Фактически, водителей во Франции могут оштрафовать за использование мобильного телефона в любой момент, кроме случаев, когда машина стоит на специальных парковочных площадках, включая автостоянки и частные подъездные дороги.

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Если водитель нарушит эти правила, то его оштрафуют на €135 и добавят на три года три штрафных балла в водительскую лицензию.

Новый закон был принят после того, как в 2017 году водитель пытался обжаловать штраф, который ему выписали за использование телефона во время парковки на круговом перекрестке со включенными аварийными огнями.

Штраф не затронет водителей, которые пользуются комплектами громкой связи.

Ранее «Газета.Ru» писала, за что штрафуют российских водителей в Европе.