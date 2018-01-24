Маршрутка ехала по трассе в Якутии и сгорела

В Якутии на автомобильной дороге «Вилюй» произошло возгорание маршрутного такси, в котором находились водитель и семь пассажиров. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Возгорание произошло вечером 23 января, после того как автомобиль «Луидор-22360С» выехал из Якутска по направлению к Нюрбе. В районе 85 километра двигатель машины загорелся, и водителю не удалось потушить огонь.

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«В результате транспортное средство полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Водитель и пассажиры на попутном автотранспорте вернулись в город Якутск», — сообщается в заявлении ведомства.

В настоящее время с очевидцами и на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Якутии двое мужчин замерзли насмерть из-за того, что оставили свою сломавшуюся машину и вышли на улицу.