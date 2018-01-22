Сильный снегопад парализовал движение в Давосе накануне открытия ВЭФ

Сильный снегопад парализовал движение в швейцарском горнолыжном курорте Давос, где во вторник, 23 января, открывается Всемирный экономический форум, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что из-за сильного снегопада, который начался еще на прошлой неделе, подготовка к открытию ВЭФ в Давосе фактически была парализована.

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Поезда между Давосом с Клостерсом, где также размещаются делегаты форума, ходили с большими опозданиями, ближе к полудню железнодорожное сообщение было вовсе приостановлено.

Однако между деревнями продолжили ходить микроавтобусы, предоставленные организаторами, но из-за большого количества снега на улицах Давоса образовались значительные пробки.