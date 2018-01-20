Кадыров наградил «Хирурга» высшей наградой Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по прозвищу «Хирург» высшей наградой республики. Об этом Кадыров сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Поводом послужил 55-летний юбилей байкера.

«Александр Сергеевич первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышанье нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству! Мы много лет дружим, иногда вместе с членами мотоклуба гоняем по дорогам Чечни. Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей «Хирурга» - я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова», — написал он.

Ранее Александр Залдостанов прокомментировал новые антироссийские санкции США, которые затронули байк-центр.