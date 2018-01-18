Выяснилось, что помешало спастись пассажирам горящего автобуса в Казахстане

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Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не смогли быстро покинуть его, поскольку боковая дверь была заблокирована. Об этом сообщил представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синев, пишет Sputnik Казахстан.

«Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной», — сказал Синев.

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Также отмечается, что в автобусе могли перевозить большое количество топлива, поэтому машина сразу вспыхнула. Топливо могли перевозить для того, чтобы не заправляться на АЗС по дороге.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки.

Утром 18 января в загоревшемся автобусе в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека.

Подробности трагедии — в материале «Газеты.Ru».