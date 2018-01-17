МВД придумало, как помешать хитрым водителям скрывать свое состояние опьянения

МВД РФ намерено внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы лишить пьяных водителей возможности избежать более тяжкой ответственность за употребление алкоголя. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве констатируют, что водители, попав в смертельное ДТП, либо будучи остановленными сотрудниками ГИБДД, зачастую прибегают к хитрой уловке: демонстративно выпивают алкоголь. После этого достоверно установить, был ли водитель пьян до этого не представляется возможным.

Реклама

Сейчас в законодательстве запрет на употребление алкоголя после ДТП или остановки инспектором прописан в части 3 статьи 12.27 УК («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») КоАП. Она предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, но в ряде случаев и такой исход оказывается для автомобилистов намного более предпочтительным, так как позволяет избежать обвинения по уголовным статьям о тяжких ДТП в пьяном виде или за повторное пьянство за рулем.

Как именно планируется исправить законодательство, в документе не сообщается.