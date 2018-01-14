На Керченской переправе скопилось более 900 автомобилей

На паромной переправе в Крым, закрытой более суток из-за сильного ветра, скопилось более 900 автомобилей и около 50 автобусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании-оператора переправы «Морская дирекция».

«Со стороны порта «Кавказ» находятся 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных автомобилей, в порту «Крым» 38 легковых машин и 14 автобусов и 300 грузовиков», — сказал представитель «Морской дирекции».

Реклама

Порывы ветра в районе переправы достигали 25 м/с. По прогнозам, сообщение будет открыто не раньше второй половины дня 14 января.

Ранее сообщалось, что Керченская переправа закрыла работу из-за шторма.