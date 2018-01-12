В центре Петербурга «скорая» вынудила китайца на Gelandewagen протаранить стену дома

В Санкт-Петербурге в четверг вечером произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи, сообщает 78.ru.

Авария произошла пересечении Лермонтовского проспекта и 10-й Красноармейской улицы. По одной из версий, карета скорой помощи военно-морской академии, ехавшая с техобслуживания с выключенными спецсигналами, нарушила правила и врезалась в Mercedes Benz G Class. За рулем внедорожника сидел уроженец Китая, двигавшийся по неподтвержденным данным на зеленый сигнал светофора. По другим данным

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После столкновения иномарку выбросило на тротуар и она протаранило дом в районе входа в супермаркет.

В результате ДТП водитель скорой и пассажирка Mercedes получили травмы средней степени тяжести.