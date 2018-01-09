При столкновении шести автомобилей в Омске пострадали три человека

В Омске на улице Лукашевича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей, в результате которого пострадали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по Омской области.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112, Mazda-3, Toyota Fielder, Nissan Teana, а также еще двух автомобилей.

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«Госпитализация потребовалась трем гражданам, водителю (мужчина 1982 года рождения) и пассажиру ВАЗа, водителю Toyota (мужчина 1974 года рождения)», — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что массовое ДТП произошло на мосту 60-летия ВЛКСМ недалеко от «Арены-Омск».

Ранее в результате ДТП с участием грузовика на трассе «Кузбасс-Алтай» в Гурьевском районе Кемеровской области погиб десятилетний ребенок и четверо взрослых.