В Якутске у дорог расставили манекены детей для борьбы с лихачами

В Якутске у дорог расставили манекены школьников, будто бы собирающихся перейти проезжую часть, для борьбы с водителями-лихачами, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Изображения реалистичны и «обозначены» световозвращающими элементами.

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«Такие меры предпринимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой», — говорится в сообщении.

«Манекены, благодаря световозвращателям и яркой одежде, заметны издалека. Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит, снижается и вероятность наезда», — сказали в полиции.

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