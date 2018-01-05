В Якутске у дорог расставили манекены детей для борьбы с лихачами
В Якутске у дорог расставили манекены школьников, будто бы собирающихся перейти проезжую часть, для борьбы с водителями-лихачами, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Изображения реалистичны и «обозначены» световозвращающими элементами.
«Такие меры предпринимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений. Именно здесь ежедневно проходят сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой», — говорится в сообщении.
«Манекены, благодаря световозвращателям и яркой одежде, заметны издалека. Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит, снижается и вероятность наезда», — сказали в полиции.
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