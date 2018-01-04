В ДТП на Киевском шоссе пострадали шесть человек

На Киевском шоссе в новой Москве столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы, пострадали шесть человек.

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«По сообщению пресс-службы департамента ГОЧСиПБ, на Киевском шоссе в ТиНАО между Рассудово и Киевским произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около шести человек, среди них дети», — сообщили в ведомстве.

Для госпитализации пострадавших на место аварии направили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ).