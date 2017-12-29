Ликсутов: для комфортного движения в Москве с дорог нужно убрать полмиллиона машин

Для комфортного движения в Москве нужно сократить количество ежедневно ездящих по городу машин на 450-550 тысяч. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил вице-мэр Москвы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.

«Всего на данный момент в Москве и области зарегистрировано 7,2 млн автомобилей. Ежедневно по Москве передвигается 3,6 млн машин, а для комфортного движения необходимо снизить это количество на 450-550 тысяч машин. Тогда на дорогах города будет свободно так, как это обычно происходит в августе – поэтому оптимальное число автомобилей – это как раз 3,05-3,1 млн единиц – это то что позволяет пропустить без заторов наша дорожная сеть», - рассказал чиновник.

Полностью интервью с Максимом Ликсутовым можно прочитать здесь.