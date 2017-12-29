СК возбудил дело по факту наезда автобуса на остановку с людьми в Москве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту наезда рейсового автобуса на остановку на северо-западе Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК России по столице Юлию Иванову.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — заявила Иванова.

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По ее словам, в результате произошедшего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в МВД сообщили причину наезда автобуса на остановку с людьми в Москве.