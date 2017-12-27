Власти Саудовской Аравии казнили виновника пьяного ДТП

Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Мухаммед аль-Кахтани был казнен в Эр-Рияде. По его вине погибли шесть человек из одной семьи.

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Как сообщается, аль-Кахтани управлял джипом в пьяном состоянии и на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек.

В результате произошедшего погибли шестеро, включая детей. Одной девочке удалось выжить.