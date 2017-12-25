Водитель автобуса рассказал о причине наезда на толпу

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Водитель автобуса, совершивший наезд на людей около метро «Славянский бульвар», рассказал о причине происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам водителя, он перепутал педали тормоза и газа, когда пытался перепарковаться. Когда автобус начал скатываться в переход, он ничего не смог сделать.

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Ранее сообщалось, что в МВД назвали две версии наезда водителя на толпу.

По последним данным, в результате происшествия погибли пять человек, трое пострадавших госпитализированы.