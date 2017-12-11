«Ъ» узнал о резком росте цен на автомобили в 2018 году

Минпромторг предложил правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%, что в конечном итоге приведет к росту цен на автомобили. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, министерство предлагает поднять утилизационный сбор на 87–125% в зависимости от объема двигателя. Как отмечается, отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. Но она заденет и построившие свои заводы в России иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей, добавляет издание.

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Один из источников газеты заявил, что соответствующий документ уже в правительстве. В кабмине эту информацию пока не прокомментировали.

В Минпромторге эти данные не опровергли, но отметили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта.

«В грузовом сегменте индексация составит 15–40%, говорят в министерстве. А средневзвешенная индексация сбора составит 15–17,5%, утверждают в Минпромторге», — пишет газета.

Автоконцерны в большинстве своем комментариев не дали. Однако в BMW и в еще одной неназванной компании сошлись во мнении, что такая инициатива негативно отразится на рынке.

Эксперт Дмитрий Бабанский из SBS Consulting также отметил, что рост утильсбора негативно скажется на восстановлении рынка. Он полагает, что цены на машины с учетом роста акцизов могут вырасти в 2018 году в среднем на 10–17%.