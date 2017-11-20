Прокатившийся на санях по асфальту читинец попался полиции

В Чите мужчина решил прокатиться на санях, привязанных к автомобилю, по городским дорогам, однако полиция нашла и наказала его за нарушение ПДД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой управление МВД Забайкальского края.

Как отмечается, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина едет по городскому асфальту на санях, из-под которых вылетают искры.

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«Установлены оба нарушителя — и тот, кто катился, и тот, кто был за рулем машины, куда прицепили санки. Инцидент произошел в воскресенье в 21.26 (15.26 мск). Оба привлечены к административной ответственности», — сказала представитель управления МВД Лариса Иванова.

При этом она не уточнила, какое наказание получили лихачи.