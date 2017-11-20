Насмерть сбившая «трезвого мальчика» попросила пересмотреть дело

Защита Ольги Алисовой, которую Железнодорожный суд Московской области приговорил к трем годам колонии-поселения за гибель мальчика в ходе резонансного ДТП в Балашихе, обжаловала приговор,передает РИА «Новости».

«Я обжаловала приговор, прошу направить дело на пересмотр», — сказала адвокат Наталья Куракина.

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Также защита готовит иск к отцу ребенка.

«Мы готовим иск о защите чести и достоинства к потерпевшему Шимко», — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Ольгу Алисову за гибель ребенка в ДТП к трем годам колонии-поселения. Также сообщалось, что суд постановил взыскать с осужденной 2,5 млн рублей.