Тамбовские энергетики объявили тендер на покупку Mercedes-Maybach за 12 млн рублей
«Тамбовская областная сбытовая компания» (ТОСК) объявила тендер на покупку автомобиля стоимостью почти 12 млн рублей. Название модели не указывается, но под заявленные требования заказчика подходит только модель лимузина Mercedes-Maybach S560 с различными опциями Тендер размещен на портале госзакупок.
Согласно указанным требованиям, автомобиль должен иметь мощность мотора «не менее» 469 л.с., разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды. Базовая стоимость модели на сайте российского представительства Mercedes составляет 9,64 млн рублей, но благодаря дополнительным пакетам опций итоговая стоимость модели может значительно превышать эту стоимость.
В самой компании подтвердили «Коммерсанту» факт закупки. Источник издания в ТОС отметил, что это «частное дело компании». При этом прибыль энергетиков за 2016 год, по данным издания, составила всего 1,3 млн рублей.