Экс-министр транспорта Украины: Киеву перекрыли путь в Европу из-за Бандеры

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что тысячи грузовых автомобилей стоят на западных границах Украины из-за того, что в Киеве «заигрались в Бандеру». Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

«Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу», — сказал экс-министр.

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По его словам, до этого Киеву «был перекрыт путь транзита на страны СНГ».

«И вся украинская отрасль, которая, к слову, была единственной негосударственной, которая развита именно в западной Украине, где я начинал, и до этого момента есть предприятия, к которым я имел отношение во Львове, они обречены на вымирание», — сказал он.

По его словам, «если мы не победим сейчас со здравым рассудком, то сотни тысяч людей останутся без работы вместе с семьями».

В июле МИД Украины вызвал посла Польши Яна Пекло в связи с заявлениями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что Украина «с Бандерой в Европу не войдет».