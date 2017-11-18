Сотрудники ГИБДД Кубани прошли крестным ходом по опасному участку трассы
Сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы «Темрюк-Краснодар» накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, сообщает Кубанская митрополия.
В шествии приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности.
Молитвенное шествие возглавлял благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.