Сотрудники ГИБДД Кубани прошли крестным ходом по опасному участку трассы

Максим Блинов/РИА «Новости»

Сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по аварийному участку трассы «Темрюк-Краснодар» накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, сообщает Кубанская митрополия.

В шествии приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности.

Молитвенное шествие возглавлял благочинный Центрального округа Краснодара, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных.